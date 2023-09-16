Макрон: Хунта Нигера не разрешает доставить еду в посольство Франции, посол питается сухпайками

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хунта Нигера удерживает французского посла фактически в заложниках, не позволяя доставить в диппредставительство еду.

Заявление Макрона приводит France 24, сообщает "Европейская правда".

По его словам, кроме посла в здании посольства находится также персонал французского дипломатического представительства.

"Сейчас у нас есть посол и дипломатический персонал, которых буквально держат в заложниках во французском посольстве", – сказал Макрон.

Он добавил, что хунта препятствует доставке еды в посольство, отметив, что посол питается сухпайками.

Макрон рассказал, что посол "не может выходить на улицу, он является персоной нон грата, и ему отказывают в еде".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Франция возможность вернуть его домой, Макрон сказал: "Я сделаю все, что мы договоримся с президентом Базумом, потому что он является законной властью, и я говорю с ним каждый день".

Военная хунта Нигера, которая 26 июля совершила военный переворот, приказала послу Франции покинуть страну за 48 часов. Этот ультиматум истек еще в августе, однако Париж отказался подчиняться требованиям хунты и признавать легитимность нового режима.

В Нигере находится французский военный контингент в составе примерно полутора тысяч человек.

Хунта объявила, что разрывает все соглашения о присутствии французских военных, но Париж заявил, что не признает таких решений со стороны нелегитимной власти.

По данным СМИ, ЕС начал готовить санкции против членов хунты, захватившей власть в Нигере.