Прем'єрка Італії обіцяє "надзвичайні заходи" для боротьби з напливом мігрантів

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла вжити "надзвичайних заходів" для боротьби з напливом мігрантів, в тому числі знову закликати до морської блокади Північної Африки.

Заяву італійської прем’єрки наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні запросила президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн відвідати острів Лампедуза у Середземному морі разом з нею, щоб побачити умови на власні очі.

Також вона закликала ввести в дію нову міграційну угоду Європейського Союзу з Тунісом.

Мелоні заявила, що Європа потребує "зміни парадигми", щоб впоратися з низкою факторів в Африці – конфліктами, нестабільністю, стрімким зростанням цін на зерно і кліматичними кризами, які, за її словами, можуть підштовхнути мільйони людей ризикувати своїм життям, щоб приїхати до Європи.

"Очевидно, що Італія і Європа не можуть вітати цей масовий приплив людей, особливо коли цими потоками мігрантів керують недобросовісні торговці людьми", – сказала вона.

Мелоні запропонувала низку заходів для боротьби з мігрантами і торговцями людьми, які, за її словами, будуть представлені на майбутньому засіданні уряду.

Вона попередила потенційних біженців, що вони будуть затримані і відправлені назад, якщо прибудуть нелегально, додавши, що "наша ситуація не дозволяє нам діяти інакше".

На Лапмедузі наразі фіксують загострення ситуаціїї з мігрантами. Влада острова попросила про допомогу Рим і Брюссель після прибуття тисяч мігрантів.

Лампедуза розташована за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.