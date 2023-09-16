Премьер Италии обещает "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала принять "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов, в том числе снова призвать к морской блокаде Северной Африки.

Заявление итальянского премьера приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Мелони пригласила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза в Средиземном море вместе с ней, чтобы увидеть условия собственными глазами.

Также она призвала ввести в действие новое миграционное соглашение Европейского Союза с Тунисом.

Мелони заявила, что Европа нуждается в "изменении парадигмы", чтобы справиться с рядом факторов в Африке – конфликтами, нестабильностью, стремительным ростом цен на зерно и климатическими кризисами, которые, по ее словам, могут подтолкнуть миллионы людей рисковать своей жизнью, чтобы приехать в Европу.

"Очевидно, что Италия и Европа не могут приветствовать этот массовый приток людей, особенно когда этими потоками мигрантов управляют недобросовестные торговцы людьми", – сказала она.

Мелони предложила ряд мер для борьбы с мигрантами и торговцами людьми, которые, по ее словам, будут представлены на предстоящем заседании правительства.

Она предупредила потенциальных беженцев, что они будут задержаны и отправлены обратно, если прибудут нелегально, добавив, что "наша ситуация не позволяет нам действовать иначе".

На Лапмедузе сейчас фиксируют обострение ситуации с мигрантами. Власти острова попросили о помощи Рим и Брюссель после прибытия тысяч мигрантов.

Лампедуза расположена в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.