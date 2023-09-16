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На Лампедузі виявили мертву новонароджену дитину під час операції з порятунку мігрантів

Субота, 16 вересня 2023, 13:08

На італійському острові Лампедуза у Середземному морі під час рятувальної операції виявили мертву новонароджену дитину на човні, що перевозив нелегальних мігрантів.

Про це повідомило агентство ANSA, інформує "Європейська правда".

Дитина народилася на шляху до Італії і померла незабаром після народження.

Відразу після причалювання тіло дитини поклали в білу труну і відвезли на кладовище в Контрада Імбріакола.

Ймовірну матір дитини відвезли на швидкій до лікарні.

Раніше цього тижня під час рятувальної операції біля Лампедузи потонув п'ятимісячний хлопчик після того, як перекинувся човен, що перевозив мігрантів з Північної Африки.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла вжити "надзвичайних заходів" для боротьби з напливом мігрантів на тлі загострення ситуації на Лампедузі.

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Італія міграційна криза