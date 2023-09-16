На Лампедузе обнаружили мертвого новорожденного ребенка во время операции по спасению мигрантов

На итальянском острове Лампедуза в Средиземном море во время спасательной операции обнаружили мертвого новорожденного ребенка на лодке, перевозившей нелегальных мигрантов.

Об этом сообщило агентство ANSA, информирует "Европейская правда".

Ребенок родился на пути в Италию и умер вскоре после рождения.

Сразу после причаливания тело ребенка положили в белый гроб и отвезли на кладбище в Контрада Имбриакола.

Предполагаемую мать ребенка увезли на скорой в больницу.

Ранее на этой неделе во время спасательной операции возле Лампедузы утонул пятимесячный мальчик после того, как перевернулась лодка, перевозившая мигрантов из Северной Африки.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала принять "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов на фоне обострения ситуации на Лампедузе.