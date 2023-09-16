Президентка Єврокомісії відвідає Лампедузу на тлі загострення ситуації з мігрантами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушить у неділю на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ерік Мамер, головний речник Єврокомісії, заявив у суботу, що фон дер Ляєн вирушає на острів на запрошення прем'єрки Італії Джорджії Мелоні. Мелоні пообіцяла вжити "надзвичайних заходів" для боротьби з напливом мігрантів на тлі загострення ситуації на Лампедузі.

Лідерка ультраправих заявила, що написала президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю з проханням розглянути питання міграції під час жовтневого саміту ЄС, а також запросила фон дер Ляєн ознайомитися з умовами на Лампедузі.

"Я маю намір повторити прохання про негайну місію ЄС для блокування відплиття човнів з мігрантами", – сказав Мелоні.

У суботу під час рятувальної операції на човні, що перевозив людей на Лампедузу, було знайдено мертвим новонароджене немовля.

Італійський Червоний Хрест у своїй заяві повідомив, що станом на п'ятницю на маленькому острові перебувало близько 3800 осіб, а близько 2500, як очікується, будуть перевезені в інше місце.

За даними уряду, кількість людей, які прибувають на човнах після перетину Середземного моря, цього року зросла більш ніж удвічі – до 106 000 осіб станом на зараз, порівняно з 53 000 за аналогічний період минулого року.

Цей сплеск, який відбувається попри суперечливу угоду Європейської комісії з Тунісом, укладену в липні з метою зупинити міграційні потоки до Європи, чинить тиск на Мелоні, який прийшов до влади минулого року з обіцянками стримати міграцію.