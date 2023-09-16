Президент Еврокомиссии посетит Лампедузу на фоне обострения ситуации с мигрантами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в воскресенье на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Эрик Мамер, главный представитель Еврокомиссии, заявил в субботу, что фон дер Ляйен отправляется на остров по приглашению премьера Италии Джорджии Мелони. Мелони пообещала принять "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов на фоне обострения ситуации на Лампедузе.

Лидер ультраправых заявила, что написала президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть вопрос миграции во время октябрьского саммита ЕС, а также пригласила фон дер Ляйен ознакомиться с условиями на Лампедузе.

"Я намерен повторить просьбу о немедленной миссии ЕС для блокирования отплытия лодок с мигрантами", – сказал Мелони.

В субботу во время спасательной операции на лодке, перевозившей людей на Лампедузу, был найден мертвым новорожденный младенец.

Итальянский Красный Крест в своем заявлении сообщил, что по состоянию на пятницу на маленьком острове находилось около 3800 человек, а около 2500, как ожидается, будут перевезены в другое место.

По данным правительства, количество людей, прибывающих на лодках после пересечения Средиземного моря, в этом году выросло более чем вдвое – до 106 000 человек по состоянию на сейчас, по сравнению с 53 000 за аналогичный период прошлого года.

Этот всплеск, который происходит несмотря на противоречивое соглашение Европейской комиссии с Тунисом, заключенное в июле с целью остановить миграционные потоки в Европу, оказывает давление на Мелони, который пришел к власти в прошлом году с обещаниями сдержать миграцию.