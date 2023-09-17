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OSINT-аналітики помітили нарощування сил Азербайджану біля кордону з Вірменією

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Неділя, 17 вересня 2023, 12:58

Фото й відео з відкритих джерел підтверджують побоювання Вірменії про те, що Збройні сили Азербайджану стягують військову техніку до вірменського кордону – це може вказувати на підготовку до військової операції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила британська газета The Telegraph, посилаючись на свідчення, отримані від Центру інформаційної стійкості (CIR) – неурядової організації, яка аналізує порушення прав людини й конфлікти на основі відкритих джерел.

CIR відзначає посилення активності на азербайджанських військових базах, збільшення кількості польотів між Азербайджаном і військовим аеродромом у союзному Ізраїлі, а також протидію військовим маневрам Ірану – союзника Вірменії.

 

"Цілком можливо, що це рутинні переміщення (техніки. – Ред.), але аналіз інших доступних даних з відкритих джерел може додатково свідчити про нарощування військового потенціалу", – сказав The Telegraph дослідник CIR Кайл Глен.

Серед іншого, в організації вказують на маркування військової техніки – переважно ваговозів і бронетранспортерів – символами у вигляді перевернутої літери "А" й стилізованої літери "F".

 

Російські військові, як відомо, також використовували символи – літери "V" і "Z" – як ідентифікатори бойових груп перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Як відомо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

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У наймасштабнішому за останні кілька десятиліть епізоді протистояння – шеститижневій війні 2020 року – Азербайджан здобув перемогу й відтоді поступово повертав під контроль території невизнаного Карабаху, а на вірменсько-азербайджанському кордоні час від часу спалахують сутички.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що ризик нової війни Вірменії та Азербайджану реальний, поки країни поки не підписали й не ратифікували мирний договір. Нещодавно він, однак, висловив оптимізм, що мирну угоду можна буде укласти до кінця року.

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