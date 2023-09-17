OSINT-аналитики заметили наращивание сил Азербайджана у границы с Арменией

Фото и видео из открытых источников подтверждают опасения Армении о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивают военную технику к армянской границе – это может указывать на подготовку к военной операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на свидетельства, полученные от Центра информационной устойчивости (CIR) – неправительственной организации, которая анализирует нарушения прав человека и конфликты на основе открытых источников.

CIR отмечает усиление активности на азербайджанских военных базах, увеличение количества полетов между Азербайджаном и военным аэродромом в союзном Израиле, а также противодействие военным маневрам Ирана – союзника Армении.

"Вполне возможно, что это рутинные перемещения (техники. – Ред.), но анализ других доступных данных из открытых источников может дополнительно свидетельствовать о наращивании военного потенциала", – сказал The Telegraph исследователь CIR Кайл Глен.

Среди прочего, в организации указывают на маркировку военной техники – преимущественно тяжеловозов и бронетранспортеров – символами в виде перевернутой буквы "А" и стилизованной буквы "F".

Российские военные, как известно, также использовали символы – буквы "V" и "Z" – в качестве идентификаторов боевых групп перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Как известно, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

В самом масштабном за последние несколько десятилетий эпизоде противостояния – шестинедельной войне 2020 года – Азербайджан одержал победу и с тех пор постепенно возвращал под контроль территории непризнанного Карабаха, а на армяно-азербайджанской границе время от времени вспыхивают столкновения.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, пока страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор. Недавно он, однако, выразил оптимизм, что мирное соглашение можно будет заключить до конца года.