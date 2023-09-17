ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву в вопросе зерна из Украины

Европейская комиссия прокомментировала решение трех государств Европейского Союза – Польши, Венгрии и Словакии – ввести односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, несмотря на достигнутый ранее компромисс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В комментарии неназванной пресс-секретаря Еврокомиссии, распространенном в воскресенье, исполнительный орган ЕС призвал Варшаву, Будапешт и Братиславу к конструктивному сотрудничеству.

"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопрос ограничений на импорт украинского зерна.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна, а Болгария отменила запрет на импорт еще до решения на уровне ЕС.