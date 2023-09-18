Президент Португалії потрапив у скандал через слова про декольте
Президенту Португалії Марсело Ребелу де Соузі довелося виправдовуватися після заяв про декольте молодої жінки, які він зробив під час візиту до канадського Монреалю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Diário de Notícias.
Під час зустрічі із португальськими мігрантами у Монералі де Соуза зупинився, щоб поговорити із жінкою, яка стояла разом зі своєю донькою, і сказав: "Її донька може підхопити грип, ти бачиш це по її декольте?". Ці слова викликали обурення в Португалії.
Marcelo Rebelo de Sousa preocupado com o decote de uma jovem 💀 pic.twitter.com/M1qZZ5QJ3p— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 15, 2023
Коли після цього журналісти запитали португальського президента про критику, яку викликав його коментар у Португалії, він зазначив: "Я навіть не знаю, що відповісти".
Він розповів, що під час прогулянки розповів, що "почався дощ, було холодно", про що він і попередив жінок.
"Я сказав кільком людям, але, мабуть, зняли тільки молоду жінку: будьте обережні, бо ви ще застудитеся – я застудився", – додав де Соуза.
Він наголосив, що його коментар не був сексистським.
Раніше партнер прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, журналіст Андреа Джамбруно потрапив у скандал, коли сказав, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не будуть сильно напиватися.
Мелоні довелося стати на захист свого партнера.