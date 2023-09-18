Президент Португалии попал в скандал из-за слов о декольте

Президенту Португалии Марсело Ребелу де Соузе пришлось оправдываться после заявлений о декольте молодой женщины, которые он сделал во время визита в канадский Монреаль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Diário de Notícias.

Во время встречи с португальскими мигрантами в Монерали де Соуза остановился, чтобы поговорить с женщиной, которая стояла вместе со своей дочерью, и сказал: "Ее дочь может подхватить грипп, ты видишь это по ее декольте?". Эти слова вызвали возмущение в Португалии.

Marcelo Rebelo de Sousa preocupado com o decote de uma jovem 💀 pic.twitter.com/M1qZZ5QJ3p — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 15, 2023

Когда после этого журналисты спросили португальского президента о критике, которую вызвал его комментарий в Португалии, он отметил: "Я даже не знаю, что ответить".

Он рассказал, что во время прогулки рассказал, что "начался дождь, было холодно", о чем он и предупредил женщин.

"Я сказал нескольким людям, но, видимо, сняли только молодую женщину: будьте осторожны, потому что вы еще простудитесь – я простудился", – добавил де Соуза.

Он подчеркнул, что его комментарий не был сексистским.

Ранее партнер премьер-министра Италии Джорджии Мелони, журналист Андреа Джамбруно попал в скандал, когда сказал, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут сильно напиваться.

Мелони пришлось встать на защиту своего партнера.