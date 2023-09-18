Дві третини чехів задоволені членством країни в НАТО

Близько двох третин чехів задоволені тим, що Чехія є членом Північноатлантичного альянсу, але відсоток невдоволених дещо зріс.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки.

Опитування встановило, що членством Чехії у НАТО задоволені 67% респондентів, тоді як не задоволені – 26%. Частка задоволених членством в Альянсі порівняно з минулорічним опитуванням знизилася на шість процентних пунктів, але досі залишається вищою, ніж у всі попередні роки опитування, починаючи з 1999 року.

72% чехів вважають, що НАТО як оборонний блок – необхідний. Порівняно з весною 2022 року, цей показник знизився на 11 процентних пунктів. Протилежної думки дотримуються 21% опитаних, а решта – не визначилися з думкою.

Попри спадання впевненості у необхідності НАТО, цей показник другий найвищий з 2009 року.

З-поміж ЄС, ООН і НАТО найбільший показник довіри саме до НАТО – про довіру до Альянсу заявили 57% респондентів.

Нагадаємо, генсек НАТО не бачить безпосередньої загрози ядерної ескалації в Україні.