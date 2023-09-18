Две трети чехов довольны членством страны в НАТО

Около двух третей чехов довольны тем, что Чехия является членом Североатлантического альянса, но процент недовольных несколько вырос.

Как сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения.

Опрос установил, что членством Чехии в НАТО довольны 67% респондентов, тогда как недовольны – 26%. Доля довольных членством в Альянсе по сравнению с прошлогодним опросом снизилась на шесть процентных пунктов, но до сих пор остается выше, чем во все предыдущие годы опроса, начиная с 1999 года.

72% чехов считают, что НАТО как оборонный блок – необходим. По сравнению с весной 2022 года, этот показатель снизился на 11 процентных пунктов. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных, а остальные – не определились с мнением.

Несмотря на падение уверенности в необходимости НАТО, этот показатель второй самый высокий с 2009 года.

Среди ЕС, ООН и НАТО наибольший показатель доверия именно к НАТО – о доверии к Альянсу заявили 57% респондентов.

Напомним, генсек НАТО не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине.