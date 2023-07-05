Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон програв у ЄС суд про імунітет

Суд ЄС загальної юрисдикції відхилив апеляцію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і підтримав рішення Європарламенту позбавити його імунітету, а також двох інших каталонських депутатів-сепаратистів у вигнанні – Тоні Коміна і Клари Понсаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

Це рішення є ударом для Пучдемона, який живе у вимушеному вигнанні в Бельгії, оскільки воно може відкрити шлях до його екстрадиції в Іспанію, як того вимагає іспанська влада протягом останніх шести років.

Пучдемон втік з Іспанії у 2017 році, щоб уникнути судового переслідування після короткочасного проголошення незалежності, яке спонукало Мадрид взяти під свій прямий контроль регіон.

Пучдемон повідомив у Twitter, що троє євродепутатів звернуться до іншого Суду Європейського Союзу (Court of Justice). "Ми будемо захищати наші фундаментальні права до кінця", – написав він.

У січні Верховний суд Іспанії зняв з Пучдемона звинувачення в підбурюванні до заколоту після того, як реформа кримінального кодексу країни скасувала цей злочин.

Однак йому все ще пред'явлені звинувачення в непокорі і розтраті, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років. За підбурювання до заколоту передбачено максимальний термін ув'язнення до 15 років.

Суддя Верховного суду Пабло Льярена заявив, що подасть бельгійській владі новий запит на екстрадицію Пучдемона, щоб він постав перед судом за менш тяжкими звинуваченнями, залежно від рішення судів ЄС.

Попередні спроби Іспанії домогтися екстрадиції Пучдемона під час його перебування в Німеччині, Бельгії та Італії не увінчалися успіхом.

Минулого року Іспанія внесла зміни до свого кримінального кодексу, скасувавши старий закон про заколот, згідно з яким деякі сепаратистські політики були засуджені до 13 років ув'язнення після невдалої спроби Каталонії здобути незалежність у 2017 році. Пізніше прем'єр-міністр Педро Санчес помилував засуджених за ці події.