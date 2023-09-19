Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков

Правительство Норвегии объявило о планах передать Украине около 50 гусеничных грузовиков, которые предназначены для доставки грузов в районы, где нет дорог.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает "Европейская правда".

Такие авто могут маневрировать на местности, недоступной для колесных транспортных средств. Они могут перевозить боеприпасы, продукты питания и воду украинским военным в полевых условиях.

Машины находились на хранении в норвежских Вооруженных силах, но сейчас проходят техническое обслуживание перед передачей Украине.

Напомним, Дания, Нидерланды и Норвегия первыми среди западных союзников решили передать Украине часть своих истребителей F-16, украинские летчики уже начали обучение в Дании.