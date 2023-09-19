Топ-генерал США: На окупованій Україні 200-300 тисяч росіян, витіснити їх – важка битва

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що Україна повільно й поступово рухається до своєї мети з деокупації території, але витіснити російські сили їй буде важко.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Міллі заявив на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

На думку топ-генерала США, Росія "скоїла одну з найбільших стратегічних помилок у своїй історії – вторглась у країну, яка була і є вільною й незалежною, і ця країна не припинить, поки не відновить свою свободу й незалежність".

Він висловив переконання, що українці продовжать боротись проти російських сил, які зазнали "масштабних втрат" в Україні, але кількість сил РФ на окупованих територіях – хай частина з них були мобілізовані минулого року й не мають належної підготовки.

"Для українських сил витіснити 200-300 тисяч росіян – це важка битва. Вони звільнили понад 54% території, але попереду ще багато роботи. Це важка, складна битва, й Україна повільно, поступово рухається до своєї цілі, визначеної президентом і підтриманої рештою міжнародних партнерів", – підсумував Міллі.

Раніше військовий топпосадовець США заявив, що в України є ще приблизно півтора місяці на активне ведення бойових дій, доки осіння погода створить несприятливі умови.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що український контрнаступ триватиме і після погіршення погоди, незважаючи на те, що воювати стане важче.