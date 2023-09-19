Топ-генерал США: На оккупированной Украине 200-300 тысяч россиян, вытеснить их - тяжелая битва

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что Украина медленно и постепенно движется к своей цели по деоккупации территории, но вытеснить российские силы ей будет трудно.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом Милли заявил на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

По мнению топ-генерала США, Россия "совершила одну из крупнейших стратегических ошибок в своей истории – вторглась в страну, которая была и есть свободной и независимой, и эта страна не остановится, пока не восстановит свою свободу и независимость".

Он выразил убеждение, что украинцы продолжат бороться против российских сил, которые понесли "масштабные потери" в Украине, но на оккупированных территориях все еще много сил РФ – пусть часть из них были мобилизованы в прошлом году и не имеют должной подготовки.

"Для украинских сил вытеснить 200-300 тысяч россиян – это тяжелая битва. Они освободили более 54% территории, но впереди еще много работы. Это тяжелая, сложная битва, и Украина медленно, постепенно движется к своей цели, определенной президентом и поддержанной остальными международными партнерами", – подытожил Милли.

Ранее военный топ-чиновник США заявил, что у Украины есть еще примерно полтора месяца на активное ведение боевых действий, пока осенняя погода создаст неблагоприятные условия.

Между тем глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление будет продолжаться и после ухудшения погоды, несмотря на то, что воевать станет труднее.