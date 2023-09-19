Эксперты подготовили реформу ЕС, чтобы приспособить его к расширению

Двенадцать экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, в распоряжении которого оказались наработки экспертов.

Ключевое предложение экспертов, план которых поддерживают Париж и Берлин, заключается в закреплении "Европы четырех скоростей", то есть разделении европейских государств на четыре группы в зависимости от уровня и желания интеграции.

Речь идет о "внутреннем круге" государств-членов ЕС с наибольшим уровнем интеграции; далее следуют все члены Евросоюза; на третьем уровне – ассоциированные члены объединения; а четвертый уровень составляют участники Европейского политического сообщества, инициированного Францией в прошлом году.

Эксперты предлагают также радикальные реформы для оптимизации структуры ЕС, в частности сокращение количества еврокомиссаров и членов Европарламента, а также отмену права национального вето.

Их исследование также анализирует несколько вариантов того, как наладить процессы принятия решений в ЕС после расширения, в частности бюджетные вопросы и переход к голосованию большинством вместо единогласия в Европейском совете.

В докладе также предлагается перераспределить большее количество голосов в Совете ЕС в пользу меньших государств-членов, чтобы сбалансировать потерю права национального вето.

Напомним, что вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.