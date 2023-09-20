У Швеції сподіваються до кінця року завершити розслідування диверсій на "Північних потоках"

Шведський прокурор Матс Юнгквіст, відповідальний за розслідування диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі, сподівається завершити його до кінця року – раніше казав про осінь.

Про це Юнгквіст сказав в інтерв’ю агентству Reuters у середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами прокурора, розслідування диверсії на "Північних потоках" у Швеції перебуває на "відповідальній" стадії.

"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але ще багато чого треба зробити, і протягом наступних чотирьох тижнів нічого не станеться. Під завершенням я маю на увазі, що ми закриваємо розслідування або ухвалюємо рішення про висунення звинувачень проти когось", – сказав він.

Юнгквіст додав, що таке рішення прокуратура Швеції прагне ухвалити до кінця року. Ще в червні він сподівався, що розслідування вдасться завершити до осені.

Він також підтвердив, що Швеція співпрацює з Німеччиною в розслідуванні диверсій, але відмовився надавати подальші коментарі, пославшись на правила конфіденційності шведського слідства.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

У березні в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

А у травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.