В Швеции надеются до конца года завершить расследование диверсий на "Северных потоках"

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море, надеется завершить его до конца года – ранее говорил об осени.

Об этом Юнгквист сказал в интервью агентству Reuters в среду, сообщает "Европейская правда".

По словам прокурора, расследование диверсии на "Северных потоках" в Швеции находится на "ответственной" стадии.

"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но еще многое надо сделать, и в течение следующих четырех недель ничего не произойдет. Под завершением я имею в виду, что мы закрываем расследование или принимаем решение о выдвижении обвинений против кого-то", – сказал он.

Юнгквист добавил, что такое решение прокуратура Швеции стремится принять до конца года. Еще в июне он надеялся, что расследование удастся завершить до осени.

Он также подтвердил, что Швеция сотрудничает с Германией в расследовании диверсий, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии, сославшись на правила конфиденциальности шведского следствия.

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.