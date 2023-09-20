В Швеции надеются до конца года завершить расследование диверсий на "Северных потоках"
Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море, надеется завершить его до конца года – ранее говорил об осени.
Об этом Юнгквист сказал в интервью агентству Reuters в среду, сообщает "Европейская правда".
По словам прокурора, расследование диверсии на "Северных потоках" в Швеции находится на "ответственной" стадии.
"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но еще многое надо сделать, и в течение следующих четырех недель ничего не произойдет. Под завершением я имею в виду, что мы закрываем расследование или принимаем решение о выдвижении обвинений против кого-то", – сказал он.
Юнгквист добавил, что такое решение прокуратура Швеции стремится принять до конца года. Еще в июне он надеялся, что расследование удастся завершить до осени.
Он также подтвердил, что Швеция сотрудничает с Германией в расследовании диверсий, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии, сославшись на правила конфиденциальности шведского следствия.
Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.
В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.
А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.