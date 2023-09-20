Україна сподівається на проміжне рішення Гааги у справі про "геноцид" до кінця року

Україна розраховує отримати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо неправдивих звинувачень з боку РФ у геноциді вже до кінця цього року, а слухання справи по суті можуть початися у 2025 році.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права й співагент України.

На запитання про можливі терміни розгляду цієї міждержавної скарги України проти Росії Оксана Золотарьова зазначила, що проміжне рішення можливе вже до кінця 2023 року.

"Будемо сподіватися, що це буде так швидко, зважаючи на темпи того, як усе рухається… Проміжне рішення буде про те, що суд має юрисдикцію розглядати цю справу. Зараз суд розглядає юридичні аргументи щодо того, чи є в нього повноваження розглядати цю справу – він не буде досліджувати докази", – пояснила вона.

Після того буде етап обміну письмовими повідомленнями, що займає досить тривалий час, і вже після того – слухання по суті.

"Ми можемо вийти на усні слухання по суті у 2025 році", – зазначила Оксана Золотарьова.

Вона розповіла також, що Україна вважатиме перемогою рішення, де Суд визнає порушення Москвою норм міжнародного права і визнає війну безпідставною.

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