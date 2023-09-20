Украина надеется на промежуточное решение Гааги по делу о "геноциде" до конца года

Украина рассчитывает получить промежуточное решение Международного суда ООН относительно ложных обвинений со стороны РФ в геноциде уже до конца этого года, а слушания дела по существу могут начаться в 2025 году.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Оксана Золотарева, директор департамента международного права и соагент Украины.

На вопрос о возможных сроках рассмотрения этой межгосударственной жалобы Украины против России Оксана Золотарева отметила, что промежуточное решение возможно уже до конца 2023 года.

"Будем надеяться, что это будет так быстро, учитывая темпы того, как все движется... Промежуточное решение будет о том, что суд имеет юрисдикцию рассматривать это дело. Сейчас суд рассматривает юридические аргументы относительно того, есть ли у него полномочия рассматривать это дело – он не будет исследовать доказательства", – пояснила она.

После того будет этап обмена письменными сообщениями, что занимает достаточно длительное время, и уже после того – слушания по существу.

"Мы можем выйти на устные слушания по существу в 2025 году", – отметила Оксана Золотарева.

Она рассказала также, что Украина будет считать победой решение, где Суд признает нарушение Москвой норм международного права и признает войну безосновательной.

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Читайте также: Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги, с процесса в Международном суде