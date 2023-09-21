Король Британии в парламенте Франции упомянул о поддержке Украины

Британский король Чарльз III во время выступления в парламенте Франции среди прочего упомянул об общей ответственности двух стран за поддержку Украины и изменения климата.

Заявление британского монарха приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Вместе мы непоколебимы в нашей решимости добиться победы Украины", – сказал он.

Чарльз также отметил, что Великобритания всегда будет одним из ближайших союзников Франции и "одним из ее лучших друзей".

"Моя вера в незаменимые отношения между нашими странами столь же тверда, как и раньше", – подчеркнул он.

Чарльз произносил речь на французском языке, переходя на английский лишь для коротких фрагментов.

Накануне британская королевская чета – король Чарльз III и королева-консорт Камилла – прибыли во Францию с долгожданным государственным визитом.

Напомним, изначально визит Чарльза и Камиллы был запланирован на 26-29 марта. Но 24 марта эта поездка была отложена из-за забастовок против пенсионной реформы, которые тогда были в разгаре.