В Британии пятерым гражданам Болгарии грозят обвинения в шпионаже в пользу России

В Британии официально заявили, что подозревают в шпионаже в пользу России пятерых человек, которые являются гражданами Болгарии.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре заявили, что всем пятерым предъявят обвинения в сговоре с целью шпионской деятельности.

Среди подозреваемых – трое мужчин и две женщины в возрасте от около 30 до 45 лет. Это Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова, все являются гражданами Болгарии.

Руководитель отдела прокуратуры по особым преступлениям и контртеррористической деятельности Ник Прайс заявил, что подозреваемым предъявят обвинения в "сговоре с целью сбора информации, которая должна напрямую или косвенно быть полезной врагу с целью, наносящей ущерб безопасности и интересам государства, в период между 30 сентября 2020 года и 8 февраля 2023 года".

Русева, Джамбазова и Иванову еще в феврале обвинили в использовании поддельных документов, удостоверяющих личность. Против них ведут расследование также в Болгарии.

Все пятеро предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.

Напомним, ранее в этом месяце в Германии обвинили в госизмене бывшего сотрудника разведки, задержанного в прошлом году по подозрению в шпионаже.

Тем временем в Швеции начался судебный процесс над гражданином Швеции российского происхождения, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет.