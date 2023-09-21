Пашинян снова заговорил о "неудачах" миротворцев РФ в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в четверг вспомнил о "неудачах" миротворцев России в непризнанном Нагорном Карабахе, которые привели к последней эскалации.

Слова Пашиняна цитирует армянское агентство "Арменпресс", сообщает "Европейская правда".

Армянский премьер прокомментировал упреки российских СМИ о том, что Армения в своих неудачах якобы пытается обвинить Россию, и напомнил, что Ереван последние полтора года говорил о проблемах обеспечения безопасности со стороны российских миротворцев.

"Мы несем свою долю ответственности, однако, с другой стороны, я не думаю, что мы все должны закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе", – сказал он.

Пашинян, среди прочего, спросил, почему миротворцы РФ не смогли предотвратить последнюю эскалацию, когда Азербайджан объявил об "антитеррористических мерах" в Карабахе.

"Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? В конце концов, все били тревогу по этому поводу, мы же говорили, что Нагорный Карабах окружен азербайджанской военной техникой. Почему тогда не была осуществлена эта посредническая деятельность? Это вопросы, на которые необходимо ответить", – сказал он.

Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

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