ЗМІ: В Чехії виникли проблеми з фінансуванням зброї для України

Чехія продовжуватиме надавати військову підтримку Україні в боротьбі з російською агресією, допомагаючи їй фінансувати озброєння попри очевидні труднощі з консолідацією державних коштів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

За інформацією видання, у червні Прага ледь зуміла знайти кошти для останнього збільшення внесків в Європейський фонд миру (EPF), звідки фінансується військова допомога Києву.

Як йдеться у матеріалі, через це в чеських зовнішньополітичних колах з'явився скептицизм щодо здатності країни впоратися із фінансуванням іноземних інструментів.

За даними Euractiv, в цій ситуації уряд хоче продовжити фінансування військових поставок в Україну, що є непростим завданням.

На додаток до чистого фінансового зобов'язання перед EPF, існує також проблема необхідності консолідації чеських державних фінансів, яка наразі є предметом політичних дебатів у нижній палаті парламенту.

Щоб вирішити цю проблему, МЗС країни готує матеріали для визначення усіх наявних варіантів, після чого стане зрозуміліше, скільки Чехія може наразі витратити на озброєння для України, пише видання.

Раніше повідомлялося, що Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.

Перед цим у парламенті Чехії почалися дебати про пакет заходів економії, задуманих урядом для оздоровлення фінансового становища країни.