СМИ: В Чехии возникли проблемы с финансированием оружия для Украины

Чехия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, помогая ей финансировать вооружение несмотря на очевидные трудности с консолидацией государственных средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

По информации издания, в июне Прага едва сумела найти средства для последнего увеличения взносов в Европейский фонд мира (EPF), откуда финансируется военная помощь Киеву.

Как говорится в материале, из-за этого в чешских внешнеполитических кругах появился скептицизм относительно способности страны справиться с финансированием иностранных инструментов.

По данным Euractiv, в этой ситуации правительство хочет продолжить финансирование военных поставок в Украину, что является непростой задачей.

В дополнение к чистому финансовому обязательству перед EPF, существует также проблема необходимости консолидации чешских государственных финансов, которая сейчас является предметом политических дебатов в нижней палате парламента.

Чтобы решить эту проблему, МИД страны готовит материалы для определения всех имеющихся вариантов, после чего станет понятнее, сколько Чехия может сейчас потратить на вооружение для Украины, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.

Перед этим в парламенте Чехии начались дебаты о пакете мер экономии, задуманных правительством для оздоровления финансового положения страны.