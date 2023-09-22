У Канаді попередили про загрозу кібератак на тлі візиту Зеленського
Управління комунікаційної безпеки Канади, відповідальне за електронну розвідку, попередило про зростання кіберзагроз під час візиту до країни президента України Володимира Зеленського.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CBC.
У відомстві заявили, що фіксують збільшення DDoS-атак, пов’язаних із перевантаженням серверів запитами з різних джерел, проти країн НАТО, які підтримують Україну або приймають українських урядовців.
"Уряд Канади, як і будь-яка інша урядова та приватна організація у світі, зазнає постійних кіберзагроз", – підкреслило канадське Управління комунікаційної безпеки.
Там зазначили, що жертвами кібератак можуть стати урядові сайти й портали критичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проросійські хакери виводили з ладу урядові сайти Канади, зокрема сайт офісу прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
У червні Управління комунікаційної безпеки Канади попередило, що пов'язані з Росією хакери, ймовірно, продовжуватимуть свої спроби скомпрометувати нафтогазовий сектор країни, доки не закінчиться війна в Україні.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.
Під час переговорів лідери України й Канади, як очікується, обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю. Пізніше у п’ятницю, за повідомленнями канадських ЗМІ, Зеленський виступить перед законодавцями Канади.