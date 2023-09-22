В Канаде предупредили об угрозе кибератак на фоне визита Зеленского

Управление коммуникационной безопасности Канады, ответственное за электронную разведку, предупредило о росте киберугроз во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

В ведомстве заявили, что фиксируют увеличение DDoS-атак, связанных с перегрузкой серверов запросами из разных источников, против стран НАТО, которые поддерживают Украину или принимают украинских чиновников.

"Правительство Канады, как и любая другая правительственная и частная организация в мире, подвергается постоянным киберугрозам", – подчеркнуло канадское Управление коммуникационной безопасности.

Там отметили, что жертвами кибератак могут стать правительственные сайты и порталы критической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения России в Украину пророссийские хакеры выводили из строя правительственные сайты Канады, в частности сайт офиса премьер-министра Джастина Трюдо.

В июне Управление коммуникационной безопасности Канады предупредило, что связанные с Россией хакеры, вероятно, будут продолжать свои попытки скомпрометировать нефтегазовый сектор страны, пока не закончится война в Украине.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады, как ожидается, обсудят оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество. Позже в пятницу, по сообщениям канадских СМИ, Зеленский выступит перед законодателями Канады.