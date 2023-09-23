Рейтинг правительства Шольца рекордно низкий

Поддержка коалиционного правительства канцлера Германии Олафа Шольца упала до рекордно низкого уровня.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения института Insa, опубликованный Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Поддержка социал-демократов Шольца упала до 17%, что на 8,7 процентных пункта меньше, чем их результат на федеральных выборах два года назад.

Другие две правящие партии, Зеленые и либеральные свободные демократы, получили 14% и 6% соответственно.

Совокупный уровень поддержки – 37% – является самым низким для коалиции Шольца с момента ее избрания в сентябре 2021 года.

Крупнейшая оппозиционная партия, консервативный ХДС, осталась на уровне 27%, тогда как правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала еще один пункт и теперь имеет 22%.

Рост поддержки АдГ, которая отрицает, что климатический кризис вызван человеческой деятельностью и выступает против членства в Европейском Союзе и хочет остановить миграцию в страну, вызывает беспокойство демократических партий и инвесторов.

В восточногерманских землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония, где в следующем году состоятся земельные выборы, АдГ сейчас является сильнейшей партией с более чем 30% голосов.

В августе почти две трети граждан Германии заявили, что хотели бы видеть во главе страны новое правительство.

Почти 70% немцев недовольны тем, как функционирует государство.