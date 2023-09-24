В правительстве Армении обвинили российские СМИ в гибридной войне

Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Кажется, в гибридной войне, развязанной российскими СМИ против Армении, обещания были как в известной сказке: тому, кто скажет самую большую ложь, достанется половина дворца/Кремля", – написал Арутюнян.

Он привел фейк, который озвучили российские пропагандисты, о том, что 20 сентября протестующие в Ереване ворвались в здание правительства и там "встречали американских десантников".

Арутюнян подчеркнул, что в тот день протестующие в тот день не штурмовали правительство и тем более, "ни одного американского десантника там не было".

"Как так случилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриэлянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и т.д.", – добавил он.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, и объявил о ее окончании на следующий день.

Многие армяне возмущены бездействием России и ее так называемых "миротворцев" в Карабахе.

В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в четверг вспомнил о неудачах "миротворцев" России.

22 сентября двое мужчин забросали пакетами с красной краской вход в посольство России в Ереване.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.