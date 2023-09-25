Партію прем'єра Румунії сколихнув корупційний скандал

Соціал-демократична партія (СДП), яку очолює румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, потрапила у корупційний скандал, фігурантами якого стали голова ради повіту Васлуй Думітру Бузату та його колишня дружина Габріела Крецу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Бузату та його ексдружину виключили з СДП у суботу після того, як у п'ятницю ввечері голову повітової ради Васлуя затримали під час отримання сумки з приблизно 250 тисячами євро від бізнесмена.

Суд Васлуйського повіту ухвалив рішення про попереднє ув'язнення посадовця на 30 днів.

Бізнесмен і колишній близький соратник Бузату Еміль Савін повідомив про корупційну діяльність в прокуратуру. За його словами, голова повітової ради Васлуя раніше вимагав від підрядників, які працювали над проєктами місцевої дорожньої інфраструктури, щонайменше 10% від вартості робіт.

Бузату є одним з найвпливовіших місцевих лідерів СДП, який вже третій термін поспіль очолює повітову раду Васлуя. Його називають одним із "місцевих баронів" – багатих і впливових політиків, які протягом багатьох років керують бідними повітами.

Його колишня дружина Габріела Крецу є членом Сенату з 2004 року, а їхній син Тудор Бузату, який минулого року був призначений державним секретарем в уряді, подав у відставку.

Про виключення Бузату та Крецу з партії оголосив прем'єр Чолаку.

"Я не очікував цього. Будь-яка корупційна дія впливає на імідж будь-якої партії", – сказав глава уряду.

Раніше у Молдові суд виніс рішення проти підозрюваних у корупції та відмиванні грошей депутатів Александра Нестеровського та Ірини Лозован, наказавши заарештували першого на 30 днів, а другу помістити під домашній арешт на аналогічний термін.

А польська прокуратура в четвер повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах візового скандалу, пов’язаного з наданням польських віз у посольствах в азійських країнах за гроші.