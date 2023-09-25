Партию премьера Румынии всколыхнул коррупционный скандал

Социал-демократическая партия (СДП), которую возглавляет румынский премьер-министр Марчел Чолаку, попала в коррупционный скандал, фигурантами которого стали председатель совета жудеца Васлуй Думитру Бузату и его бывшая жена Габриэла Крэцу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Их исключили из СДП в субботу после того, как в пятницу вечером Бузату задержали при получении сумки с примерно 250 тысячами евро от бизнесмена.

Суд Васлуя принял решение о предварительном заключении чиновника на 30 дней.

Бизнесмен и бывший близкий соратник Бузату Эмиль Савин сообщил о коррупционной деятельности в прокуратуру. По его словам, председатель совета Васлуя ранее требовал от подрядчиков, которые работали над проектами местной дорожной инфраструктуры, не менее 10% от стоимости работ.

Бузату – один из самых влиятельных местных лидеров СДП, который уже третий срок подряд возглавляет совет жудеца Васлуй. Его называют одним из "местных баронов" – богатых и влиятельных политиков, которые в течение многих лет управляют бедными регионами.

Его бывшая жена Габриэла Крэцу является членом Сената с 2004 года, а их сын Тудор Бузату, который в прошлом году был назначен государственным секретарем в правительстве, подал в отставку.

Об исключении Бузату и Крэцу из партии объявил премьер Чолаку.

"Я не ожидал этого. Любое коррупционное действие влияет на имидж любой партии", – сказал глава правительства.

Ранее в Молдове суд вынес решение против подозреваемых в коррупции и отмывании денег депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лозован, приказав арестовать первого на 30 дней, а вторую поместить под домашний арест на аналогичный срок.

Польская прокуратура в четверг сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с выдачей польских виз в посольствах в азиатских странах за деньги.