Греция хочет продления миграционного соглашения между ЕС и Турцией

Греция будет добиваться продления миграционного соглашения между Евросоюзом и Турцией от 2016 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью государственному телеканалу ERT сказал министр по вопросам миграции Димитрис Кайридис, информирует Euractiv.

По словам чиновника, целью является внесение изменений и расширение соглашения 2016 года по инициативе Греции. Он пояснил, что Афины имеют более непосредственный интерес в этом вопросе как государство, находящееся на передовой миграции.

"Мы хотим заключить соглашение. Климат положительный. В целом соглашение будет евротурецким, ведь это евротурецкая проблема", – пояснил Кайридис.

Ожидается, что вопрос продления соглашения будет обсуждаться 7 декабря на встрече высокопоставленных чиновников Греции и Турции в Салониках.

Сообщается, что прорыв в этом вопросе произошел после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке на прошлой неделе.

В этом году Греция, как и соседняя Италия, пережила всплеск прибытия мигрантов. По данным греческого правительства, за первые восемь месяцев 2023 года в страну прибыли более 18 тысяч человек, что более чем вдвое больше, чем в 2022 году.

Миграционное соглашение между ЕС и Турцией от марта 2016 года согласовало три ключевых момента: Анкара будет принимать все необходимые меры, чтобы остановить людей, которые нелегально путешествуют из страны на греческие острова, и каждого, кто нелегально прибыл на острова из Турции, могут вернуть обратно, тогда как за каждого сирийца, которого вернули с островов, страны-члены ЕС будут принимать одного сирийского беженца, который ждал на территории Турции.

В обмен на это Турции обещали 6 млрд евро на улучшение гуманитарной ситуации, с которой сталкиваются беженцы в стране, и право безвизовых поездок в Европу для турецких граждан. Последнее обещание не было реализовано.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к срочному движению в вопросе реформирования и стандартизации европейской политики предоставления убежища.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.