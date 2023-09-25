В уряді Німеччини відкинули заклики прем’єра Баварії про ліміти на прийом шукачів притулку

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відкинула заклики прем’єра федеральної землі Баварія про те, щоб встановити річний ліміт на кількість шукачів притулку, яких країна готова приймати.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Очільник федеральної землі Баварія Маркус Зьодер, який є лідером "Християнського соціалістичного союзу" – партнера нині опозиційної ХДС, закликав канцлера Олафа Шольца зробити міграційне питання пріоритетним та розглянути запровадження обмежень на прийом шукачів притулку.

"Канцлер має продемонструвати лідерство у цьому питанні й переконати "Зелених", – заявив Зьодер.

Він запропонував встановити обмеження на рівні 200 000 осіб як таке, за якого держава зможе успішно забезпечувати інтеграцію цих людей.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер після цих заяв сказала, що пропозиція Зьодера не може бути виконана, якщо керуватися європейським та міжнародним законодавством.

"Єдине, що нам справді може допомогти – це рішення на рівні ЄС", – заявила Фезер.

Нагадаємо, Олаф Шольц під час одного з останніх публічних виступів на події його партії у Нюрнберзі закликав до більшого контролю за міграцією, тому що кількість біженців, які прибувають до Німеччини, стрімко зростає.

У цьому контексті він згадав польський візовий скандал та зазначив, що прибулі до Польщі шукачі притулку мають реєструватися там, а не прямувати до Німеччини.

Ці слова викликали різку реакцію Варшави.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.