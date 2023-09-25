Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отвергла призывы премьера федеральной земли Бавария о том, чтобы установить годовой лимит на количество искателей убежища, которых страна готова принимать.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Глава федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, лидер "Христианского социалистического союза" – партнера ныне оппозиционной ХДС, призвал канцлера Олафа Шольца сделать миграционный вопрос приоритетным и рассмотреть введение ограничений на прием искателей убежища.

"Канцлер должен продемонстрировать лидерство в этом вопросе и убедить "Зеленых", – заявил Зёдер.

Он предложил установить ограничение на уровне 200 тысяч человек как такое, при котором государство сможет успешно обеспечивать интеграцию этих людей.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер после этих заявлений сказала, что предложение Зедера не может быть выполнено, если руководствоваться европейским и международным законодательством.

"Единственное, что нам действительно может помочь – это решение на уровне ЕС", – заявила Фезер.

Напомним, Олаф Шольц во время одного из последних публичных выступлений на событии его партии в Нюрнберге призвал к большему контролю за миграцией, потому что количество беженцев, прибывающих в Германию, стремительно растет.

В этом контексте он вспомнил польский визовый скандал и отметил, что прибывшие в Польшу искатели убежища должны регистрироваться там, а не направляться в Германию.

Эти слова вызвали резкую реакцию Варшавы.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.