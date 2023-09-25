Макрон заявил, что Азербайджан угрожает границам Армении

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность территориальной целостностью Армении после того, как Азербайджан объявил, что вернул Карабах под свой контроль после 24-часовой военной операции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в телеинтервью, информирует AFP.

По словам Макрона, сейчас Франция очень бдительна относительно территориальной целостности Армении, ведь это то, что, как считает он, стоит на кону.

"Россия сейчас является соучастником действий Азербайджана, который сейчас угрожает границам Армении", – считает Макрон.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.