Укр Рус Eng

Макрон заявил, что Азербайджан угрожает границам Армении

Понедельник, 25 сентября 2023, 13:36

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность территориальной целостностью Армении после того, как Азербайджан объявил, что вернул Карабах под свой контроль после 24-часовой военной операции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в телеинтервью, информирует AFP.

По словам Макрона, сейчас Франция очень бдительна относительно территориальной целостности Армении, ведь это то, что, как считает он, стоит на кону.

Из Карабаха в Армению продолжают прибывать беженцы: границу пересекли уже почти 5 тысяч

"Россия сейчас является соучастником действий Азербайджана, который сейчас угрожает границам Армении", – считает Макрон.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Армения Азербайджан