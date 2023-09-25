Контррозвідка Чехії викрила російського агента

Очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка у понеділок під час парламентського заходу заявив про викриття агента Росії, який організував поширення російської пропаганди в країні за винагороду в кілька тисяч євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на iROZHLAS.

За словами Куделки, "впливовий агент" Росії на прохання одного з вищих органів російської державної влади "забезпечував поширення в публічному просторі наративів, що підтримують зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні".

Голова чеської контррозвідки не розкрив подробиць, але вказав, що для поширення пропаганди агент використовував "публічних осіб" Чехії.

Чеська Служба безпеки та інформації, додав Куделка, помічала спроби Росії вплинути на Чехію і раніше.

Приміром, під час президентської виборчої кампанії на початку року російське пропагандистське агентство "Спутнік" випустило фальшиве відео за участю Петра Павела, де він нібито закликав Прагу втрутитись у війну в Україні.

Крім того, Росія прямо намагалася встановити контакт з одним з організаторів антиурядових демонстрацій у Чехії восени 2022 року, а також поширювала дезінформацію про "вербування" найманців терористичної групи Вагнера серед чеських громадян.

Загалом же, за словами Міхала Куделки, дезінформаційне середовище в Чехії переважно діє спонтанно, не контролюється централізовано та здебільшого надихається наративами, які вигідні Росії.

У квітні минулого року голова чеської Служби безпеки та інформації заявляв, що діяльність російської розвідки в Чехії була зведена до мінімуму після видворення осіб, пов’язаних із розслідуванням вибухів складів боєприпасів у Врбетіце та вторгненням Росії в Україну.