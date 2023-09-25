Контрразведка Чехии разоблачила российского агента

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка в понедельник во время парламентского мероприятия заявил о разоблачении агента России, который организовал распространение российской пропаганды в стране за вознаграждение в несколько тысяч евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на iROZHLAS.

По словам Куделки, "влиятельный агент" России по просьбе одного из высших органов российской государственной власти "обеспечивал распространение в публичном пространстве нарративов, поддерживающих внешнеполитические интересы Российской Федерации в связи с войной в Украине".

Глава чешской контрразведки не раскрыл подробностей, но указал, что для распространения пропаганды агент использовал "публичных лиц" Чехии.

Чешская Служба безопасности и информации, добавил Куделка, замечала попытки России повлиять на Чехию и раньше.

К примеру, во время президентской избирательной кампании в начале года российское пропагандистское агентство "Спутник" выпустило фальшивое видео с участием Петра Павела, где он якобы призвал Прагу вмешаться в войну в Украине.

Кроме того, Россия прямо пыталась установить контакт с одним из организаторов антиправительственных демонстраций в Чехии осенью 2022 года, а также распространяла дезинформацию о "вербовке" наемников террористической группы Вагнера среди чешских граждан.

В целом же, по словам Куделки, дезинформационная среда в Чехии преимущественно действует спонтанно, не контролируется централизованно и в основном вдохновляется нарративами, которые выгодны России.

В апреле прошлого года глава чешской Службы безопасности и информации заявлял, что деятельность российской разведки в Чехии была сведена к минимуму после выдворения лиц, связанных с расследованием взрывов складов боеприпасов во Врбетице и вторжением России в Украину.