Блінкен: Співпраця Росії з КНДР стає дедалі небезпечнішою

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про зростання небезпеки через поглиблення співпраці між Росією і КНДР.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на Стратегічному форумі Південна Корея-США, повідомляє CNN.

Блінкен зазначив, що нещодавній візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до РФ стала демонстрацією "загроз для ширшої безпеки" з боку Північної Кореї.

Він вказав, що Росія "відчайдушно шукає обладнання, матеріали, технології для своєї триваючої агресії проти України", а КНДР "шукає допомоги для зміцнення і вдосконалення своїх ракетних програм".

За словами держсекретаря, США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою".

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва Росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці", – додав Блінкен.

Між тим, країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.

Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.

Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.