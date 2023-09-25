Блинкен: Сотрудничество России с КНДР становится все опаснее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о росте опасности из-за углубления сотрудничества между Россией и КНДР.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления на Стратегическом форуме Южная Корея-США, сообщает CNN.

Блинкен отметил, что недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ стал демонстрацией "угроз для более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.

Он указал, что Россия "отчаянно ищет оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины", а КНДР "ищет помощи для укрепления и совершенствования своих ракетных программ".

По словам госсекретаря, США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества России и Северной Кореи, которые угрожают глобальному миру и безопасности", – добавил Блинкен.

Ранее сообщалось, что страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.

В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.