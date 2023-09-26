Вибух на складі пального у Карабаху: загинули 20 осіб, постраждали близько 300
Внаслідок потужного вибуху на складі пального у Карабаху загинули 20 осіб, постраждали майже 300.
Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".
За оновленою офіційною інформацією, після нещасного випадку, що стався ввечері 25 вересня, до різних лікарень у регіоні госпіталізували загалом 290 осіб з опіками різного ступеня. Кілька десятків з них у тяжкому стані.
Сімох постраждалих врятувати не вдалося, вони померли у лікарні.
На місці пожежі знайшли 13 загиблих, їхні особи встановлюватиме експертиза.
Також повідомляють про евакуацію до Вірменії перших важких пацієнтів: за ними прибув вірменський гелікоптер і вже приземлився неподалік від Єревана.
Нагадаємо, після "антитерористичної операції" Азербайджану проти Карабаху влада невизнаного регіону погодилася на фактично капітуляцію на умовах Баку.
У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. За останніми даними, до Вірменії прибули вже понад 6 тисяч осіб. Всього у регіоні проживає близько 140 тисяч людей.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.