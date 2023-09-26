Взрыв на складе топлива в Карабахе: погибли 20 человек, пострадали около 300

В результате мощного взрыва на складе топлива в Карабахе погибли 20 человек, пострадали почти 300.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

По обновленной официальной информации, после несчастного случая, произошедшего вечером 25 сентября, в различные больницы в регионе госпитализировали всего 290 человек с ожогами различной степени. Несколько десятков из них в тяжелом состоянии.

Семерых пострадавших спасти не удалось, они умерли в больнице.

На месте пожара нашли 13 погибших, их личности будет устанавливать экспертиза.

Также сообщают об эвакуации в Армению первых тяжелых пациентов: за ними прибыл армянский вертолет и уже приземлился неподалеку от Еревана.

Напомним, после "антитеррористической операции" Азербайджана против Карабаха власти непризнанного региона согласились на фактически капитуляцию на условиях Баку.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. По последним данным, в Армению прибыли уже более 6 тысяч человек. Всего в регионе проживает около 140 тысяч человек.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.