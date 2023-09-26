В Еврокомиссии призвали готовиться к наплыву беженцев из Нагорного Карабаха

Еврокомиссар по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич призвал ЕС готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

Его заявление приводит пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны быть готовы поддержать тысячи людей, бежавших из Нагорного Карабаха, тем более, что предстоящая зима, вероятно, поставит беженцев перед дополнительными вызовами", – отметил Ленарчич.

В Еврокомиссии также объявили об увеличении финансовой помощи для Нагорного Карабаха до 5 миллионов евро. Эти средства включают 500 000 евро чрезвычайной помощи, о которой было объявлено на прошлой неделе, и 4,5 млн. евро нового финансирования для помощи беженцам.

В частности, помощь будет предоставлена различными гуманитарными партнерами ЕС, которые работают в Армении, и имеет целью охватить около 25 тысяч человек.

Также ЕС окажет помощь уязвимым слоям населения в самом Нагорном Карабахе – около 60 тысяч человек обеспечат продуктами питания, медицинской помощью, жильем и логистикой.

Ранее сообщалось, что правительство США выделит 11,5 млн долларов на гуманитарную помощь армянам, которые выехали из Нагорного Карабаха.

По последним данным, более 13,5 тысячи человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.

Напомним, Азербайджан заявил о завершении своей операции в Карабахе 20 сентября. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не хотят оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

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