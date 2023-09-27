Вибух на бензосховищі у Карабаху: підтверджена кількість загиблих зросла до 68

Внаслідок вибуху на складі бензосховища у Карабаху загинули щонайменш 68 людей і понад сотня вважаються зниклими.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", про це оголосив омбудсмен регіону Гегам Степанян.

Степанян повідомив, що підтверджена кількість загиблих внаслідок нещасного випадку зросла до 68. Ідентифікували особи лише 21 загиблого.

Тим часом 105 осіб досі вважаються зниклими.

Стало відомо, що біля бензосховища була велетенська черга людей, які очікували можливості заправити авто, щоб виїхати з Карабаху.

Як повідомляли раніше, з травмами й опіками госпіталізували 290 осіб.

У вівторок з Азербайджан дозволив проліт вірменського гелікоптера, щоб забрати постраждалих з найважчими опіками до лікарень у Єревані.

Нагадаємо, у неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану.

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.