Взрыв на бензохранилище в Карабахе: подтвержденное количество погибших возросло до 68

В результате взрыва на складе бензохранилища в Карабахе погибли по меньшей мере 68 человек и более сотни считаются пропавшими без вести.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом объявил омбудсмен региона Гегам Степанян.

Степанян сообщил, что подтвержденное количество погибших в результате несчастного случая возросло до 68. Идентифицировали личности только 21 погибшего.

105 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что у бензохранилища была огромная очередь людей, которые ожидали возможности заправить автомобиль, чтобы выехать из Карабаха.

Как сообщали ранее, с травмами и ожогами госпитализировали 290 человек.

Во вторник Азербайджан разрешил пролет армянского вертолета, чтобы забрать пострадавших с тяжелыми ожогами в больницы в Ереване.

Напомним, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

Подробно о последних событиях в регионе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.