Взрыв на бензохранилище в Карабахе: подтвержденное количество погибших возросло до 68
В результате взрыва на складе бензохранилища в Карабахе погибли по меньшей мере 68 человек и более сотни считаются пропавшими без вести.
Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом объявил омбудсмен региона Гегам Степанян.
Степанян сообщил, что подтвержденное количество погибших в результате несчастного случая возросло до 68. Идентифицировали личности только 21 погибшего.
105 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Стало известно, что у бензохранилища была огромная очередь людей, которые ожидали возможности заправить автомобиль, чтобы выехать из Карабаха.
Как сообщали ранее, с травмами и ожогами госпитализировали 290 человек.
Во вторник Азербайджан разрешил пролет армянского вертолета, чтобы забрать пострадавших с тяжелыми ожогами в больницы в Ереване.
Напомним, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана.
В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.
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