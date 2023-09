Єврокомісія ймовірно опублікує доповідь з оцінкою успіху України у реалізації "кандидатських" рекомендацій в останній день жовтня.

Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він розповів, що, за останніми прогнозами, доповіді Єврокомісії щодо розширення опублікують 31 жовтня.

