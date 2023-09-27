Єврокомісія ймовірно опублікує доповідь з оцінкою успіху України у реалізації "кандидатських" рекомендацій в останній день жовтня.

Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він розповів, що, за останніми прогнозами, доповіді Єврокомісії щодо розширення опублікують 31 жовтня.

the latest estimation is that the European Commission's enlargement reports will be published on 31 Oct 🎃

Happy Halloween for 🇺🇦🇲🇩🇬🇪🇷🇸🇽🇰🇧🇦🇦🇱🇲🇰🇲🇪🇹🇷??? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2023

Нагадаємо, наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес ("ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті "Два бали з семи, прогноз позитивний").

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Проте у вересні вона припустила, що технічно переговори можуть розпочатися вже після завершення 2023 року.