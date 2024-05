Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс слідом за своєю колегою Віолою фон Крамон закликав Єврокомісію призупинити кандидатський статус Грузії на вступ до ЄС через просування у парламенті законопроєкту про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", Ауштрявічюс написав у четвер у своєму Twitter (Х).

Євродепутат вважає, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла впоратись із тим, щоб країна відповідала своєму кандидатському статусу на членство у ЄС.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу (Грузії. – Ред.)", – написав Ауштрявічюс.

Ruling Georgia’s party – #Georgia Dream has failed to match up to the country’s candidate status as the passed law on foreign interference is a step back from democratic principles. I call on the European Commission to suspend candidate status and scale down economic assistance https://t.co/mVOmiQUa02