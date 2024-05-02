Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс слідом за своєю колегою Віолою фон Крамон закликав Єврокомісію призупинити кандидатський статус Грузії на вступ до ЄС через просування у парламенті законопроєкту про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", Ауштрявічюс написав у четвер у своєму Twitter (Х).

Євродепутат вважає, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла впоратись із тим, щоб країна відповідала своєму кандидатському статусу на членство у ЄС.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу (Грузії. – Ред.)", – написав Ауштрявічюс.

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Ruling Georgia’s party – #Georgia Dream has failed to match up to the country’s candidate status as the passed law on foreign interference is a step back from democratic principles. I call on the European Commission to suspend candidate status and scale down economic assistance https://t.co/mVOmiQUa02 – Petras Austrevicius (@petras_petras) May 1, 2024

У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів", євродепутатка Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.

Багато хто вважає, що минулого року Грузія отримала статус авансом, оскільки ЄС пішов на це, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік Росії.

У четвер, 2 травня, гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

Очікують, що парламент Грузії розгляне законопроєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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