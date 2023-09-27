ЕК опубликует оценку прогресса Украины с кандидатскими реформами в последний день октября - СМИ

Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что, по последним прогнозам, доклады Еврокомиссии по расширению опубликуют 31 октября.

the latest estimation is that the European Commission's enlargement reports will be published on 31 Oct 🎃

Happy Halloween for 🇺🇦🇲🇩🇬🇪🇷🇸🇽🇰🇧🇦🇦🇱🇲🇰🇲🇪🇹🇷??? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2023

Напомним, в конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс ("ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье "Два балла из семи, прогноз положительный").

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Однако в сентябре она предположила, что технически переговоры могут начаться уже после завершения 2023 года.