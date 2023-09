ЕК опубликует оценку прогресса Украины с кандидатскими реформами в последний день октября - СМИ

Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что, по последним прогнозам, доклады Еврокомиссии по расширению опубликуют 31 октября.

the latest estimation is that the European Commission's enlargement reports will be published on 31 Oct 🎃

Happy Halloween for 🇺🇦🇲🇩🇬🇪🇷🇸🇽🇰🇧🇦🇦🇱🇲🇰🇲🇪🇹🇷???