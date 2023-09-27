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ЕК опубликует оценку прогресса Украины с кандидатскими реформами в последний день октября - СМИ

Среда, 27 сентября 2023, 11:31

Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что, по последним прогнозам, доклады Еврокомиссии по расширению опубликуют 31 октября.

Напомним, в конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс ("ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье "Два балла из семи, прогноз положительный").

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Однако в сентябре она предположила, что технически переговоры могут начаться уже после завершения 2023 года.

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